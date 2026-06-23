Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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24.06.2026 00:16:54
$1000 Invested In Alphabet 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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