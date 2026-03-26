American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
27.03.2026 00:00:17
$1000 Invested In American Express 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $1000 Invested In American Express 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.
|
25.03.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Börse New York: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Optimismus in New York: Dow Jones steigt (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
16.03.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)