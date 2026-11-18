American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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18.11.2026 15:00:20
$1000 Invested In American Express 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|36 060,00
|1,41%
|American Express Co.
|288,00
|0,24%