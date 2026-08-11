Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
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11.08.2026 18:00:22
$1000 Invested In Amgen 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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