Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
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04.11.2026 15:00:43
$1000 Invested In Amgen 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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