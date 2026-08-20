AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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20.08.2026 16:00:48
$1000 Invested In Amphenol 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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19.08.26
|S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amphenol von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.08.26
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05.08.26
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29.07.26
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29.07.26
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Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
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|Amphenol Corp.
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