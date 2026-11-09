Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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09.11.2026 21:15:20
$1000 Invested In Apple 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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