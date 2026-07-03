OPTOELECTRONICS Aktie
WKN: A0DNCJ / ISIN: JP3197740008
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03.07.2026 17:15:39
$1000 Invested In Applied Optoelectronics 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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|Applied Co Ltd
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