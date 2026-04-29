Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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29.04.2026 17:45:31
$1000 Invested In Arista Networks 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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