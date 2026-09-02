Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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03.09.2026 00:45:42
$1000 Invested In Booking Holdings 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Analysen zu Booking Holdings
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