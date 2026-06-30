Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
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30.06.2026 18:30:37
$1000 Invested In Caterpillar 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Caterpillar Inc.
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30.06.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.06.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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30.06.26
|Optimismus in New York: Dow Jones im Aufwind (finanzen.at)
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30.06.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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29.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
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29.06.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag fester (finanzen.at)
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29.06.26