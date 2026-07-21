Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
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21.07.2026 17:00:35
$1000 Invested In Caterpillar 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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