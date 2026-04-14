Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|
14.04.2026 23:30:24
$1000 Invested In Caterpillar 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $1000 Invested In Caterpillar 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
14:23
|Baumaschinenspezialist Zeppelin wächst durch Rekordzukauf (dpa-AFX)
|
13.04.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
10.04.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
10.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
10.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)