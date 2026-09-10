Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
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10.09.2026 17:30:31
$1000 Invested In Corning 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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