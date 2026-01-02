CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
02.01.2026 22:30:40
$1000 Invested In CrowdStrike Holdings 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $1000 Invested In CrowdStrike Holdings 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrowdStrikemehr Nachrichten
|
24.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|CrowdStrike-Aktie nach überzeugenden Zahlen höher (finanzen.at)
|
03.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
02.12.25
|Ausblick: CrowdStrike stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
01.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrikemehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|387,05
|-4,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.