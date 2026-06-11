Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
11.06.2026 16:45:21
$1000 Invested In Digital Realty Trust 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $1000 Invested In Digital Realty Trust 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Realty Income Corp.
|
08.06.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Realty von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.06.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Realty-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.05.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
22.05.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Realty Aktionären eine Freude (finanzen.at)
|
18.05.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.05.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.05.26
|Ausblick: Realty präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Realty-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)