Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
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01.09.2026 18:16:50
$1000 Invested In Dollar Tree 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Dollar Tree Inc
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01.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
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01.09.26
|S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar Tree-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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26.08.26
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25.08.26
|S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar Tree-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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24.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
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12.08.26
|Erste Schätzungen: Dollar Tree zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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