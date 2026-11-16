Edwards Lifesciences Aktie
WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082
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16.11.2026 15:30:18
$1000 Invested In Edwards Lifesciences 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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