AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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25.03.2026 15:15:22
$1000 Invested In Fastenal 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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