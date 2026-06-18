Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
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18.06.2026 18:45:37
$1000 Invested In Freeport-McMoRan 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Freeport-McMoRan Inc
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15.06.26
|S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Freeport-McMoRan von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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11.06.26
|S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Dividende zahlt Freeport-McMoRan an Aktionäre aus (finanzen.at)
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10.06.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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10.06.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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10.06.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags im Minus (finanzen.at)
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10.06.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
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08.06.26
|S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Freeport-McMoRan-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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05.06.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)