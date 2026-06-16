Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
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16.06.2026 17:00:24
$1000 Invested In Howmet Aerospace 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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