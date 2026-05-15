Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
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16.05.2026 00:30:43
$1000 Invested In Innodata 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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