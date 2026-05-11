Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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11.05.2026 16:45:29
$1000 Invested In Invesco NASDAQ 100 ETF 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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