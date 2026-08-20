Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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20.08.2026 18:30:55
$1000 Invested In Lumentum Holdings 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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