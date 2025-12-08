AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
08.12.2025 17:00:31
$1000 Invested In Mastercard 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $1000 Invested In Mastercard 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MasterCard Inc.mehr Nachrichten
|
01.12.25
|S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.11.25
|S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.11.25
|S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
10.11.25
|Visa and Mastercard forge deal to end long-term dispute with merchants (Financial Times)
|
10.11.25
|S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.25
|S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)