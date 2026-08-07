McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
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07.08.2026 22:15:25
$1000 Invested In McKesson 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu McKesson Corp.
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04.08.26
|Ausblick: McKesson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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03.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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03.08.26
|S&P 500-Titel McKesson-Aktie: So viel hätte eine Investition in McKesson von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.07.26
|S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McKesson-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Wert McKesson-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet McKesson Aktionären eine Freude (finanzen.at)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: McKesson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.07.26
|S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McKesson von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.07.26
|S&P 500-Papier McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McKesson-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu McKesson Corp.
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|McKesson Corp.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.