AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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11.09.2026 18:30:25
$1000 Invested In MercadoLibre 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu MercadoLibre Inc
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10.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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09.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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24.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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17.08.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.