AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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23.10.2026 22:00:29
$1000 Invested In Monolithic Power Systems 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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|Monolithic Power Systems Inc.
|1 014,00
|-2,55%
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