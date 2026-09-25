MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
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25.09.2026 18:30:37
$1000 Invested In MSCI 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu MSCI
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22.09.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in MSCI von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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15.09.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in MSCI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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08.09.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MSCI von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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01.09.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.09.26
|Auflösungsrisiko bei ETFs: So häufig werden Fonds tatsächlich geschlossen (finanzen.at)
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25.08.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in MSCI von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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18.08.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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11.08.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein MSCI-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu MSCI
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Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.