Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|
27.10.2026 15:45:27
$1000 Invested In Nucor 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $1000 Invested In Nucor 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nucor Corp.
|
26.10.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
25.10.26
|Ausblick: Nucor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.10.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nucor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
12.10.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.10.26
|Erste Schätzungen: Nucor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.10.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nucor Corp.
|243,80
|6,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.