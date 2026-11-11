Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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11.11.2026 21:15:49
$1000 Invested In Salesforce 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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