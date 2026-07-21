Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
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22.07.2026 00:31:17
$1000 Invested In Synopsys 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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