Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|
03.06.2026 17:00:19
$1000 Invested In Teradyne 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $1000 Invested In Teradyne 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teradyne Inc.
|
02.06.26
|S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teradyne von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.05.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.05.26
|Börse New York: S&P 500 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.05.26
|S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Teradyne-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.05.26