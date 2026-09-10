Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
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10.09.2026 16:00:41
$1000 Invested In Teradyne 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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