Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
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11.08.2026 22:00:29
$1000 Invested In Thermo Fisher Scientific 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Thermo Fisher Scientific Inc
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10.08.26
|S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Thermo Fisher Scientific von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.08.26
|S&P 500-Papier Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thermo Fisher Scientific von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.07.26
|S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thermo Fisher Scientific von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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23.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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23.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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22.07.26
|Ausblick: Thermo Fisher Scientific präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Thermo Fisher Scientific Inc
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|Thermo Fisher Scientific Inc
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Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.