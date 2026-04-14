Vistra Aktie
ISIN: AR0659507682
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14.04.2026 18:45:32
$1000 Invested In Vistra 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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