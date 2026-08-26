Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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26.08.2026 17:45:21
$1000 Invested In Walmart 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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