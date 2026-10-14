Welltower Aktie
WKN DE: A1H74M / ISIN: US42217K6010
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14.10.2026 17:00:28
$1000 Invested In Welltower 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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