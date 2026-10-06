Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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06.10.2026 22:15:32
$1000 Invested In Western Digital 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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