WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

31.01.2026 17:00:59

$112 Million Vote of Confidence: This 12.8% Portfolio Bet Signals Conviction in MercadoLibre

On January 29, Coronation Fund Managers disclosed a buy of MercadoLibre (NASDAQ:MELI), adding 53,352 shares in an estimated $112.06 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated January 29, Coronation Fund Managers increased its stake in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) by 53,352 shares during the fourth quarter. The estimated value of the trade was $112.06 million based on the average closing price for the period. The position's total value at quarter's end was $285.59 million, up by $78.93 million from the previous filing and reflecting both new purchases and share price changes.Coronation Fund Managers increased its MercadoLibre position, bringing the stake to 12.81% of its $2.23 billion reportable AUM as of December 31.
Nachrichten zu MercadoLibre Inc

Analysen zu MercadoLibre Inc

Aktien in diesem Artikel

Confidence Inc. Registered Shs 1 689,00 1,44%
MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh 27 980,00 -2,85%
MercadoLibre Inc 1 809,20 -2,27%

