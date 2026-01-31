MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
31.01.2026 17:00:59
$112 Million Vote of Confidence: This 12.8% Portfolio Bet Signals Conviction in MercadoLibre
On January 29, Coronation Fund Managers disclosed a buy of MercadoLibre (NASDAQ:MELI), adding 53,352 shares in an estimated $112.06 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated January 29, Coronation Fund Managers increased its stake in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) by 53,352 shares during the fourth quarter. The estimated value of the trade was $112.06 million based on the average closing price for the period. The position’s total value at quarter’s end was $285.59 million, up by $78.93 million from the previous filing and reflecting both new purchases and share price changes.Coronation Fund Managers increased its MercadoLibre position, bringing the stake to 12.81% of its $2.23 billion reportable AUM as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
26.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in New York: So performt der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Mittag stärker (finanzen.at)
|
13.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu MercadoLibre Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Confidence Inc. Registered Shs
|1 689,00
|1,44%
|MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
|27 980,00
|-2,85%
|MercadoLibre Inc
|1 809,20
|-2,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.