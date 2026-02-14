|
$122 Million Quarterly Profit and 7% to 9% Growth Target: Why NJR Stock Is a $34 Million Portfolio Bet
Bragg Financial Advisors, Inc reported a purchase of 205,627 shares of New Jersey Resources (NYSE:NJR) in its February 13, 2026, SEC filing, an estimated $9.50 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 13, 2026, Bragg Financial Advisors increased its holding in New Jersey Resources by 205,627 shares during the fourth quarter. The estimated value of shares purchased was $9.50 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the position increased by $8.39 million, reflecting both purchase activity and share price movements.New Jersey Resources Corporation is a diversified energy services holding company with a significant presence in regulated gas distribution and clean energy ventures.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
