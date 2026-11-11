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11.11.2026 11:02:46
$150 for a Thanksgiving Pie? A Humble Dessert Staple Gets Pricey.
This season, bakers are charging three figures for luxury versions that combine elaborate prep and premium ingredients. Not everyone is biting.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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