Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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30.07.2026 17:40:42

$19.6 Billion: The Microsoft Earnings Number That Matters Most

Microsoft (NASDAQ:MSFT) stock is up 13% today on the strength of quarterly earnings that saw revenue increase 18% and cloud computing revenue exceed $100 billion for the first time.But I believe the most significant number in Microsoft’s fiscal fourth-quarter earnings report is $19.6 billion -- the free cash flow the company generated despite its massive capital expenditures on AI infrastructure.While some AI companies such as Tesla and Alphabet faltered after their earnings reports this month, Microsoft appears to be in a much stronger position. Here’s why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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