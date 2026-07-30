Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
30.07.2026 17:40:42
$19.6 Billion: The Microsoft Earnings Number That Matters Most
Microsoft (NASDAQ:MSFT) stock is up 13% today on the strength of quarterly earnings that saw revenue increase 18% and cloud computing revenue exceed $100 billion for the first time.But I believe the most significant number in Microsoft’s fiscal fourth-quarter earnings report is $19.6 billion -- the free cash flow the company generated despite its massive capital expenditures on AI infrastructure.While some AI companies such as Tesla and Alphabet faltered after their earnings reports this month, Microsoft appears to be in a much stronger position. Here’s why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
31.07.26
|Microsoft – Prognose zu Investitionen und Cashflow euphorisiert Investoren (NewsTool)
|
31.07.26
|Microsoft – Prognose zu Investitionen und Cashflow euphorisiert Investoren (NewsTool)
|
30.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Microsoft zündet nach Zahlen Kursfeuerwerk - Meta geht unter (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)