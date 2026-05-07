Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
07.05.2026 08:05:25
$19bn order boosts Belfast Airbus factory
Malaysian airline Air Asia places an order for 120 Airbus A220s, the wings of which are made in Belfast.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
07.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 185 Euro (dpa-AFX)
|
07.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|STOXX-Handel STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.05.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.05.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
07.05.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
06.05.26
|Airbus wins $19bn order in Canada’s biggest ever aircraft deal (Financial Times)
Analysen zu Airbus SE
|05.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|182,20
|-2,92%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|45,00
|-4,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.