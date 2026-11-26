Besides its reputation as one of the best monthly dividend stocks, Realty Income (NYSE:O) often increases its dividend. In the recent past, the real estate investment trust (REIT) has raised its monthly payout quarterly.

Although these payout increases are relatively slight, they do provide a bit of a boost if one's objective is to build a steady income-generating machine out of a Realty Income position. For instance, just investing $200 per month in this REIT, starting now, could create an asset that generates $150 in monthly dividend income by 2036.

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