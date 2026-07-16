Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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16.07.2026 05:41:02
$350 Billion Debt! Time to Sell Microsoft Stock, Meta Stock, GOOG Stock, AMZN Stock, and ORCL Stock?
These hyperscalers are spending hundreds of billions of dollars building AI infrastructure. *Stock prices used were the afternoon prices of July 12, 2026. The video was published on July 14, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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