$4,000 in These 4 Non-Nvidia Chip Stocks Could Be Worth This Much by 2030

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is now the largest company on the planet; its market cap represents around 7.5% of the value of the S&P 500. As such, if you own any mutual funds or exchange-traded funds (ETFs) -- particularly index funds -- you probably already have a lot of exposure to the giant chipmaker.

However, if you want to build a small portfolio of other chip stocks, you could do so by buying a basket that includes Broadcom (NASDAQ: AVGO), Marvell (NASDAQ: MRVL), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), and Arm Holdings (NASDAQ: ARM). Splitting an initial investment of around $4,000 fairly evenly, you could buy three shares of Broadcom, four shares of Marvell, two shares of AMD, and four shares of Arm. And if the AI infrastructure boom continues, by 2030, that semiconductor portfolio could be worth over $10,000. That's about a 150% return. Here's how.

One of the biggest trends in AI infrastructure now is that hyperscalers (owners of large data centers) are choosing to designing custom parallel processors that are narrowly suited to their own computing needs. These application-specific integrated circuits (ASICs) -- hardwired chips built for specific tasks -- can lower costs and improve cloud computing and data center economics.

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