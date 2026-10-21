NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.10.2026 21:45:00
$4,000 in These 4 Non-Nvidia Chip Stocks Could Be Worth This Much by 2030
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is now the largest company on the planet; its market cap represents around 7.5% of the value of the S&P 500. As such, if you own any mutual funds or exchange-traded funds (ETFs) -- particularly index funds -- you probably already have a lot of exposure to the giant chipmaker.
However, if you want to build a small portfolio of other chip stocks, you could do so by buying a basket that includes Broadcom (NASDAQ: AVGO), Marvell (NASDAQ: MRVL), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), and Arm Holdings (NASDAQ: ARM). Splitting an initial investment of around $4,000 fairly evenly, you could buy three shares of Broadcom, four shares of Marvell, two shares of AMD, and four shares of Arm. And if the AI infrastructure boom continues, by 2030, that semiconductor portfolio could be worth over $10,000. That's about a 150% return. Here's how.
One of the biggest trends in AI infrastructure now is that hyperscalers (owners of large data centers) are choosing to designing custom parallel processors that are narrowly suited to their own computing needs. These application-specific integrated circuits (ASICs) -- hardwired chips built for specific tasks -- can lower costs and improve cloud computing and data center economics.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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21.10.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
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21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
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21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
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21.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|193,26
|-2,19%
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