NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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22.09.2026 00:47:01
$500 a Month in Nvidia Stock Since ChatGPT Launched Is Now Worth About $79,000
OpenAI released ChatGPT to the public on Nov. 30, 2022. Suppose that, rather than trying to pick the perfect moment to invest in the artificial intelligence (AI) boom that followed, an investor simply started buying $500 of Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock on the first trading day of every month, beginning the next day, Dec. 1, 2022.
By this month's purchase on Sept. 1, the plan would have made 46 buys and put $23,000 to work. Using split-adjusted closing prices, that money bought about 354 shares. With the stock around $222 as of this writing, the position is worth about $79,000, more than triple the total invested.
Not bad for a habit that never required a single decision about timing. But the way those gains arrived is worth understanding before copying the plan.
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