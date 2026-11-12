Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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12.11.2026 13:45:02
$500 Invested in Boeing Today Could Be Worth This Much in 3 Years
If Boeing (NYSE:BA) hits a few milestones, the company could look much stronger in a few years, potentially driving a substantial rise in its share price. Here's what that could mean for investors dipping their toes into the market with a $500 investment in Boeing.
Management has set a medium-term target of $10 billion in free cash flow (FCF), and hitting it would show the company's returning to what might be called "normalized operations." In other words, it would mean ramping up production and deliveries of its narrow-body 737 MAX and its established wide-body 787, while certifying and making the first delivery of its new wide-body, the 777X.
Unfortunately, the company disappointed on that front recently by pushing back expectations for 737 MAX production, and the stock sold off accordingly. Still, I think there's reason to be optimistic based on Boeing management's new guidance.
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