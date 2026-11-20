GE Aerospace a Aktie
WKN DE: A40MS7 / ISIN: CA36968P1080
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20.11.2026 08:05:00
$500 Invested in GE Aerospace (GE) Stock Today Could Be Worth This Much in 3 Years
So you're thinking of investing $500 in GE Aerospace (NYSE: GE) and you're wondering what kind of growth you can expect over the coming years. Well, no one can really know just how a stock will perform in the future -- though we can make some educated guesses about it.
Let's take a look at GE Aerospace, which leads in designing, building, and servicing aircraft turbine engines. It recently boasted an installed base of approximately 50,000 commercial and 30,000 military aircraft engines.
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